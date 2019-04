Luxembourgs storhertug Jean er død, 98 år

Luxembourgs storhertug Jean, som ledede storhertugdømmets overgang tli et finansielt centrum, er død, 98 år. Det meddeler den nuværende regent i Luxembourg, storhertug Henri, i en erklæring.

Storhertug Jean abdicerede i 2000 og overdrog tronen til sin søn, storhertug Henry.

Faren havde i sin tid overtaget tronen fra sin mor, storhertuginde Charlotte, der abdicerede i 1964.

Storhertug Jean blev født den 5. januar 1921 som søn af storhertuginde Charlotte og prins Felix af Bourbon-Parma.

Hans opvækst blev overskygget af Anden Verdenskrig, hvor familien blev tvunget til at flygte fra nazisterne til USA og Canada.

Jean vendte tilbage til Europa i 1942 for at modtage militær træning på det britiske militærakademi Sandhurst. Han var i en kort periode vagt på Buckingham Palace, inden han sluttede sig til De Allieredes styrker i Normandiet i 1944, hvor han deltog i slaget ved Caen.

Efter krigen giftede Jean sig med den belgiske prinsesse Josephine Charlotte og blev far til fem børn.

Han blev Luxembourgs sjette storhertug, da hans mor Charlotte abdicerede i 1964.

I sine 36 år som statsoverhoved for godt en halv million indbyggere var han med til at udvikle landet til et internationalt finanscenter.

Luxembourg, der grænser op til Belgien mod nord og vest, Tyskland mod øst og Frankrig i syd, er et er et konstituelt monarki, hvor storhertugen har en del beføjelser, og hvor denne skal underskrive enhver lov.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, var både finans- og premierminister i Luxembourg fra 1995 til 2014.