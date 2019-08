Lokale medier: Op mod syv dræbte i skyderi i Ohio

Der er søndag morgen dansk tid rapporter om flere dræbte ved et skyderi i den amerikanske delstat Ohio.

Ifølge lokalavisen Dayton Daily News kan i hvert fald syv være dræbt i storbyen Dayton. Avisen baserer sine oplysninger på aflytning af politiets radiokommunikation. Unavngivne kilder siger til avisen, at der kan være flere dræbte end de syv.

Ifølge avisen skulle skyderiet være foregået i nærheden af baren Ned Peppers, som ligger i området Oregon District i Dayton.

Det lokale politi skriver kort efter klokken ni dansk tid på Twitter, at de er på stedet for at efterforske et igangværende skyderi, og at befolkningen skal holde sig væk fra området.

Elizabeth Long, som er talsperson for flere sygehuse i området, bekræfter over for netmediet Huffington Post, at de har taget imod ofre fra skyderiet.

Hun sætter ikke tal på, hvor mange personer de har fået ind, eller hvilken tilstand de er i.

En skytte skulle ikke længere være aktiv, skriver Dayton Daily News.

Ifølge avisen leder politiet efter en mulig skytte nummer to, som muligvis har forladt området i en mørk Jeep.

Meldingerne kommer mindre end et døgn efter, at 20 personer blev dræbt i et skyderi lørdag i en Walmart-forretning ved et butikscenter i byen El Paso i den amerikanske delstat Texas.