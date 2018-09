Løkke i Tyskland: Strenge integrationsregler afskrækker

- Det er nødvendigt at være hård på integration. Det er den eneste måde til at sikre, at mennesker bidrager - for deres eget og samfundets bedste.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som torsdag er blandt talerne på det bayerske parti CSU's sommergruppemøde i Tyskland.

Det er den tyske indenrigsminister og partileder, Horst Seehofer, som har inviteret statsministeren til primært at tale om de danske erfaringer på udlændingeområdet.

Heriblandt peger statsministeren på en lang række tiltag, som har haft en afskrækkende effekt på flygtningestrømmen.

- Det inkluderer strengere regler for familiesammenføring for flygtninge, reducerede kontantydelser og en øget indsat for at sende asylansøgere tilbage, der er blevet afvist.

- Dette har bidraget til at reducere antallet af asylansøgere, der er på vej til Danmark, betydeligt. Vi fik fjernet mange af pull-faktorerne, siger han.

Tiltagene har også medvirket til bedre integration, idet især reducerede kontantydelser har fået flere flygtninge ud på det danske arbejdsmarked.

Og netop integration lægger Lars Løkke Rasmussen vægt på i sin tale. Danmark har nemlig langt fra formået at integrere størstedelen.

- Vi er på vej i den rigtige retning, men vi har ikke krydset målstregen. Der er nogle problemer, som forbliver.

Ifølge statsministeren er især samlede EU-indsatser vigtige for at sikre, at færre til at begynde med begiver sig ud på en farlig rejse over middelhavet til Europa.

Men ikke alle europæiske løsninger er lige gode - heriblandt omfordeling af asylansøgere, siger Lars Løkke.

- Danmark er klar til betydeligt at styrke vores bidrag til EU-indsatser og medlemslandene i frontlinjen, som har brug for hjælp.

- Men vi er nødt til at fokusere på forebyggende tiltag, standse migrantstrømmen og ikke omfordeling af problemet i Europa, siger Lars Løkke Rasmussen.

EU bør i stedet i højere grad fokusere på at bryde smuglernes kyniske forretningsmodeller, mens et samlet europæisk asylsystem skal sikre, at kun mennesker med et reelt behov for at blive beskyttet kommer til Europa, lyder det.

Horst Seehofers parti, CSU, der er et søsterparti til forbundskansler Angela Merkels parti, CDU, har over to dage afholdt deres sommergruppemøde på et slot øst for Berlin.

Det kristendemokratiske parti er kendt for at kræve en langt strammere udlændingepolitik end søsterpartiet.

De hårde krav har tidligere truet med at vælte Merkel af kanslerposten.