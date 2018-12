Løkke: Der er en alvorlig fare for at brexit ender galt

Risikoen for et brexit uden aftale er ikke steget, efter at EU's medlemslande torsdag igen udelukkede at åbne for brexitaftalen.

Det vurderer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Men han er alligevel ikke rolig ved situationen.

- Risikoen var jo også til stede inden i går, siger han.

Den steg nemlig for alvor, da premierminister Theresa May mandag måtte konstatere, at hun ikke kunne få aftalen igennem i det britiske parlament.

- På det tidspunkt må man sige, at nu er der en alvorlig fare for, at det ender galt, siger Lars Løkke Rasmussen.

Topmødet torsdag endte med, at de øvrige 27 EU-lande gav Storbritannien og Theresa May forsikringer om, at de ligesom Storbritannien ikke ønsker at tage den såkaldte bagstopper i brug.

Bagstopperen er et slags sikkerhedsnet. Den træder i kraft ved overgangsperiodens udløb, hvis ikke der er faldet en aftale om den fremtidige relation mellem EU og Storbritannien på plads.

Den sikrer blandt andet, at der ikke kommer en hård grænse mellem britiske Nordirland og EU-landet Irland.

Konservative EU-skeptikere frygter, at bagstopperen kan betyde, at Storbritannien hænger fast i EU's toldunion på ubestemt tid

Ifølge Lars Løkke Rasmussen går de 27 EU-lande, så langt de kan for at hjælpe May med at få brexitaftalen igennem i det britiske parlament.

- Vi er så fleksible, som vi kan være. Det er op til briterne at komme sammen og finde en form for national enighed, så de kan fortælle os, hvad vi skal gøre for at få aftalen igennem i det britiske parlament, siger statsministeren.

Hvis de i Storbritannien kan finde frem til lidt enighed, er EU-landene klar til at lytte. Spørgsmålet er så, om det overhovedet lader sig gøre i et splittet parlament som det britiske.

Spørgsmål: Hvor træt er du efterhånden af britisk indenrigspolitik?

- Det er spændende at følge med i. Og ja, det er vel mit svar, siger Lars Løkke Rasmussen efter en kort tænkepause.