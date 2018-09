Liberal leder bejler til Macrons hjemløse parti før EU-valg

Der er behov for stærkt modtræk til "populistiske nationalister", siger Verhofstadt om samarbejde med Macron.

Den liberale gruppe i Europa-Parlamentet drømmer om et proeuropæisk parløb med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i en fælles front mod nationalisterne.

Det siger i hvert fald den tidligere belgiske premierminister Guy Verhofstadt, som leder den liberale gruppe, Alde.

Macrons parti, La République En Marche, har endnu ikke knyttet bånd til en politisk gruppe i EU-Parlamentet. Foreløbig besvarer partiet i den franske avis ouest-france.fr invitationen fra Verhofstadt med en kold skulder.

- Vi er ikke klar til en alliance, siger lederen af La République En Marche, Christophe Castaner, til nyhedsbureauet Reuters.

Alde har i øjeblikket 68 mandater fra 21 lande i parlamentet. Skulle Macrons parti tage imod invitationen, vil partiet måske kunne nå over 100. Parlamentets største parti er det konservative EPP, som har 219 mandater.

Målet med en proeuropæisk alliance er ifølge Verhofstadt at "stoppe den nationalistiske bølge" i Europa.

- Efter mødet mellem Ungarns Orban og Italiens Salvini kommer slaget i 2019 til at stå mellem populistiske nationalister og et proeuropæisk alternativ, spår Verhofstadt om næste år parlamentsvalg.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, mødtes i slutningen af august med Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, i Milano.

Her blev de to højrefløjspolitikere enige om at gøre fælles front mod Macrons proeuropæiske linje.

Om alliancen med Macron siger Aldes leder, at de to ikke blot deler politisk syn på Europa. De har også "mere eller mindre samme politiske forslag".

Verhofstadt siger til den franske avis, at parterne vil lancere samarbejdet formelt i oktober. Det bekræfter Castaner med sin seneste melding ikke.

La République En Marche er først etableret, efter at det siddende Europa-Parlament blev sammensat i 2014.

Men siden Macrons store valgtriumf i 2017 har det franske parti holdt flere muligheder åbne i forhold til EU-Parlamentet.

Macron har fremlagt visioner om blandt andet et fælles EU-budget og en EU-militærstyrke.

I en årrække har Verhofstadt været en skarp proeuropæisk stemme i parlamentet. Han har blandt med sin karakteristiske direkte stil kritiseret folk som Ungarns premierminister, Viktor Orbán.