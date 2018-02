Libaneser anholdt efter makabert fryserfund i Kuwait

Politiet Libanon har anholdt en mand, som havde ansat en filippinsk tjenestepige, hvis lig er blevet fundet i en dybfryser i Kuwait tidligere i denne måned.

Drabet på den unge pige, Joanna Demafelis, har vakt stor opsigt i Mellemøsten og i Asien. Det har fået Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, til at indføre et udrejseforbud for alle filippinere, som har søgt arbejde i Kuwait.

Duterte har samtidig kritiseret myndighederne i Kuwait for ikke at gribe ind over for arbejdsgivere, som han beskylder for rutinemæssigt at voldtage filippinske kvinder og tvinge dem til at arbejde op til 21 timer i døgnet uden at give dem ordentlig kost.

Det filippinske udenrigsministerium siger, at Kuwait har oplyst, at den libanesiske arbejdsgiver, Nader Essam Assaf, er varetægtsfængslet i Libanon for drabet på den 29-årige Demafelis. Hendes lig var angiveligt mærket af tortur.

Den anholdtes syriske kone, Mona, er også eftersøgt i sagen. Hun er stadig på fri fod.

Den opsigtsvækkende drabssag har skabt diplomatiske spændinger mellem det rige Kuwait og det fattige Filippinerne.

Filippinernes udenrigsminister, Alan Peter Cayetano, har budt nyheden om anholdelsen velkommen. Han kalder den "et første vigtigt skridt i bestræbelserne på at få retfærdigheden til at ske fyldest i sagen omkring Joanna".

Myndighederne siger, at over 252.000 filippinere arbejder i Kuwait - mange af dem som tjenestepiger. I alt arbejder over to millioner filippinere i Mellemøsten. Deres indkomster er en livline for hele økonomien i det fattige ørige i Sydøstasien.

Omkring 10 millioner filippinerne arbejder i udlandet. Deres forhold er ofte et varmt politisk emne i deres hjemland. Præsident Duterte har i den forløbne uge iværksat et initiativ, hvor et hold af embedsmænd skal forsøge at forbedre forholdene for filippinske migrantarbejdere.

En tredjedel af den filippinske befolkning er under 15 år. Øriget, der omfatter omkring 3000 øer, har en befolkning på over 100 millioner. Denne ventes at blive fordoblet til 200 millioner over de kommende 30 år.