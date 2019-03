Lettere moms på e-handel skal stoppe milliardtab i EU-lande

Skatteindtægter for fem milliarder euro går årligt tabt. Det stopper med nye regler, siger EU-Kommissionen.

Reglerne for moms har været for tunge og uegnede til e-handel, og det har kostet statskasserne over hele EU milliarder af kroner i tabte indtægter.

Det har EU-landene med en aftale tirsdag formiddag forsøgt at sætte en stopper for.

Landenes finansministre har på et møde i Bruxelles aftalt en forenkling af momsreglerne for salg på nettet. De vil træde i kraft i januar 2021.

Det skal hjælpe EU-landene til at inddrive fem milliarder euro, svarende til 37,3 milliarder danske kroner, der årligt går tabt i skatteindtægter over hele EU.

Det konstaterer EU's finanskommissær med ansvar for skat og told, Pierre Moscovici, i en skriftlig meddelelse.

- Skridt for skridt er vi ved at lappe de huller, hvor skatteindtægterne går tabt, og hvor EU's medlemsstater mister midler, som ellers kunne bruges på offentlige tjenester og investeringer, siger franskmanden.

Kommissæren lover virksomhederne en gnidningsløs overgang til det nye system for e-handel om knap to år.