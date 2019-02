Lektor: Thailands opposition vil vinde valg trods eksklusion

Det er historisk, at nogen fra kongehuset går imod kongen, og det baner vejen for oppositionen, mener lektor.

Den thailandske opposition er så godt som sikker på at sætte militærjuntaen fra bestillingen ved valget i marts.

Og det på trods af, at oppositionens opsigtsvækkende præsidentkandidat, prinsesse Ubolratana Rajakanya, kun nåede at være kandidat i én dag.

Det mener i hvert fald Johannes Dragsbæk Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet med speciale i thailandsk politik.

- Jeg er normalt meget forsigtig med den slags forudsigelser. Men hvis valget til marts bliver til noget, tror jeg godt, jeg kan sige, at så vinder oppositionen. Og så har vi en helt ny situation i Thailand, siger Johannes Dragsbæk Schmidt.

Prinsessen stillede op for Thai Raksa Chart-partiet. Det var pres fra kongen, der fik partiet til at droppe hende som kandidat.

Opstillingen imod militærjuntaen og det traditionelt konservative kongehus er ifølge lektoren så skelsættende, at thailænderne uanset spidskandidat vil sætte kryds ved oppositionen.

- Det har utrolig stor symbolsk betydning, at en fra kongehuset går imod kongen. Det udstiller en splittelse i det thailandske kongehus om, hvilken retning thailandsk politik skal bevæge sig.

- Det tror jeg, er første gang i thailandsk historie, siger Johannes Dragsbæk Schmidt.

Militærjuntaen har siddet på magten i Thailand siden 2014. Oppositionen ses i høj grad som styret af Shinawatra-familien, der lever i eksil.

Thaksin og søsteren Yingluck Shinawatra blev nemlig kuppet fra magten i henholdsvis 2006 og 2014.

Særligt Thaksin Shinawatra nyder stor popularitet i den thailandske befolkning. Og prinsessens kandidatur ses som orkestreret af Shinawatra-familien, mener lektoren.

- Jeg ser det (opstillingen af Ubolratana, red.) som et bevidst forsøg på at bane vejen for et comeback til Shinawatra-familien. Taber juntaen valget, tror jeg, at de vil være nødt til at trække sig.

- Men derfor har de stadig meget magt. Så jeg tror ikke, man vil se, at den populære Thaksin Shinawatra vil vende tilbage til Thailand. Medmindre han er klar til at tage en retssag, siger Johannes Dragsbæk Schmidt.

Der skal efter planen være valg i Thailand 24. marts.