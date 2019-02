Lektor: Misbrug vil præge den katolske kirke i årtier

Præster og ledende skikkelser i den katolske kirke, der forbryder sig seksuelt mod børn og voksne, har været afdækket gennem årtier.

Alligevel stopper afsløringerne af misbrug ikke foreløbig, mener en lektor med indsigt i den katolske kirke.

- Der kommer næsten hele tiden nye rapporter, hvor man får blotlagt fortidens misbrug. På den måde kommer der hele tiden de her tidsindstillede bomber, der ryster kirken.

- Og det kommer til at fortsætte de næste to årtier, hvor vi vil høre om de her sager, for det er først for nylig, man er begyndt at undersøge dem mange steder, siger Jakob Egeris Thorsen, lektor ved Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund.

Torsdag åbnede pave Frans i Vatikanet det første møde nogensinde omkring seksuelt misbrug, og hvordan man undgår det.

Omkring 115 ledende biskopper fra hele verden deltager. Det er ifølge Jakob Egeris Thorsen et forsøg på at komme fremtidens afsløringer i forkøbet.

- Mødet er et forsøg på at vise, at man overgår til en mere proaktiv strategi. Man vil gerne vise, at man prøver at forhindre, at overgreb overhovedet kan finde sted.

- Nu vil man have svesken på disken og fortælle, at man anerkender, at det er et globalt problem. Derfor er man også nødt til at tage det alvorligt globalt og konfrontere biskopperne med problemet, siger lektoren.

Mødet kommer netop som historisk prominente skikkelser rodes ind i sager om misbrug af børn og voksne.

I februar fik den amerikanske kardinal Theodore McCarrick frataget sin præstetitel og blev som den hidtil højeststående smidt ud af kirken på grund af anklager om misbrug.

I Australien er kardinal George Pell, der fungerer som Vatikanets "finansminister" også anklaget for seksuelt misbrug.

Pave Frans lagde i sin åbningstale torsdag op til, at der skal tages konkrete initiativer for at dæmme op for misbrug. Og det vil være skelsættende, mener Jakob Egeris Thorsen.

Han forklarer, at biskopper har kunnet dække over sagerne, fordi de kun er underlagt paven og det derfor kun er ham, der kan iværksætte undersøgelser inden for kirkens rammer.

- Det ville virkelig være noget nyt, hvis biskopperne kan holdes ansvarlige af andre end paven. Jeg havde ikke troet, de ville gå så langt. Men efter pavens tale, så kunne man forestille sig, at der kom en form for nyt tilsyn med biskopperne, siger han.

Selv om der netop nu er prominente medlemmer af kirken, der drages ind i sager om misbrug, mener Jakob Egeris Thorsen, at der er mindre misbrug i kirken i dag end tidligere.

- At der hele tiden kommer nye rapporter om misbrug, betyder jo ikke, at misbruget af børn fortsætter på samme måde i dag som tidligere.

Ifølge den danske lektor er antallet af overgreb i for eksempel USA faldet med 80-90 procent, efter at man har lagt beredskabsplaner.

- Så det virker, hvis man gør det rigtige, siger han.

Mødet løber frem til 24. februar.