Lektor: Derfor har Iran rettet blikket mod Danmark

25 personer blev dræbt i et angreb i Iran lørdag. En formand for en organisation i Danmark tager ansvar.

Iran har blikket stift rettet mod Danmark, fordi en borger i Danmark som den første tog ansvar for et angreb i Iran lørdag, hvor mindst 25 personer omkom.

Det siger Rasmus Christian Elling, der er lektor ved Københavns Universitet og har forsket, studeret og boet i Iran i over 20 år.

- Den første gruppe, der tog ansvar, allerede inden Iran selv havde haft tid til at sige noget om angrebet, har adresse i Danmark, og der står på deres hjemmeside, at de hører til her. Det lægger de ikke skjul på.

Gruppen hedder Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), og manden i front hedder Yacoub Hor al-Tostari.

På hans profil på Facebook kan man blandt andet læse, at han bor i København og siden 2017 har læst mellemøststudier på Københavns Universitet.

Ifølge Elling kan det iranske styre ikke sidde overhørig, at en person i Vesten melder sig selv for angrebet.

- Der er et krav i den iranske befolkning om, at Iran gør noget ved, at nogen i Europa kan sige, at de er involveret i et terrorangreb, siger han.

Spørgsmål: Så Iran har bare taget ASMLA's ord om at stå bag angrebet for gode varer?

- Ja, det er de nok blevet nødt til.

Det skyldes, at Al-Tostari, der ifølge sin Facebookprofil snakker både dansk, engelsk, persisk og arabisk, lørdag efter angrebet trådte frem på iransk tv og bakkede op om angrebet på vegne af gruppen.

Paraden fandt sted i byen Ahvaz i det sydvestlige Iran og skulle markere dagen for begyndelsen på krigen mellem Iran og Irak i 1980. Men den festlige begivenhed blev afbrudt af gruppen al-Ahvaziya, som ASMLA hører under.

Gruppen er ifølge Elling separatistisk og kæmper mod, hvad de selv mener, er en iransk besættelsesmagt. Gruppen ønsker, at det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

Den har tidligere taget ansvar for sabotager og optøjer, men det er ikke tidligere set, at gruppen har udført så voldelige angreb, forklarer Elling.

- Det er en eskalering af deres strategi, og jeg gætter på, at det hænger sammen med, at de udnytter, at forholdet mellem Iran og Vesten er blevet dårligt, efter at Trump har optrappet krigsretorikken over for Iran, siger han.

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, var sammen med Hollands ambassadør indkaldt til et møde landets udenrigsministerium lørdag aften angående angrebet.

Ifølge avisen Tehran Times gjorde Iran det tydeligt over for den danske og den hollandske ambassadør, at Iran forventer, at de to europæiske lande udleverer "kriminelle gerningsmænd".

- Iran har tidligere advaret om disse personers ophold i landene og har opfordret til anholdelse og retsforfølgelse, siger talsmand for det iranske styre Bahram Qassemi.

Ifølge ham har de to ambassadører sagt, at deres regeringer var klar til at dele enhver information om personerne.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har også udtalt sig i sagen.

- Hvis det viser sig, at de ansvarlige har forbindelser til Danmark, så skal det naturligvis have konsekvenser, skrev ministeren i en mail til Ritzau.

Hvilke konsekvenser, der i givet fald bliver tale om, uddybede ministeren ikke.