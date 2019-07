Kultleder er dømt skyldig i at have holdt 400 følgere fanget og udsat dem for vold og barbariske ritualer.

Lederen af en sydkoreansk dommedagskult er blevet idømt seks års fængsel for voldelig adfærd mod sine følgere.

Det har en domstol i Sydkorea afgjort mandag, viser retsdokumenter.

Kultlederen Shin Ok-ju er dømt skyldig i at have holdt omkring 400 følgere fanget på Fiji, hvor hun har udsat dem for vold og barbariske ritualer.

Shin Ok-ju, der har stiftet kulten med navnet Grace Road Church, overtalte i 2014 sine følgere til at flytte til Fiji. Her ville de være i sikkerhed for forestående farer, hævdede hun.

Men da de ankom til Fiji blev deres pas taget fra dem, og mange blev enten slået eller udsat for barbariske ritualer.

Ritualerne skulle angiveligt have til formål at fordrive onde ånder.

Den sydkoreanske domstol fandt mandag Shin Ok-ju skyldig i blandt andet vold, misbrug af børn og bedrag.

- Ofrene har hjælpeløst lidt under kollektiv afstraffelse og har ikke bare oplevet fysisk tortur, men også voldsom frygt og betydelige mentale chok, lyder domstolens afgørelse.

- En hård straf er uundgåelig som svar på de ulovlige handlinger, der er blevet udført i religionens navn.

Nogle af de følgere, der formåede at flygte fra kulten, har fortalt journalister, at dem, der forsøgte at undslippe kulten, blev straffet ved at blive banket offentligt.

Sekter inspireret af kristendommen er knopskudt i Sydkorea, hvor mere end en fjerdedel af befolkningen er protestanter eller katolikker.

Shin Ok-ju er ikke den første kultleder i Sydkorea, der idømmes en fængselsstraf.

En kultleder, som hævdede at være Messias, er blevet idømt 16 år bag tremmer for at have voldtaget flere af sine kvindelige følgere.