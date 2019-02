Landsindsamling i Malaysia skal mindske landets billion-gæld

På syv måneder er det lykkes regeringen i Malaysia at indsamle 202 millioner, der skal afvikle statsgæld.

Malaysia har indsamlet 202 millioner ringgits via en landsindsamling, der skal mindske landets underskud på en billion ringgits.

Det svarer til henholdsvis 353 millioner kroner og 1,6 billioner kroner.

Indsamlingen blev skudt i gang i juni og sluttede 14. januar.

Efter otte måneder kunne landets finansminister, Kim Guan Eng, torsdag offentliggøre det endelige resultat af indsamlingen.

De indsamlede midler svarer til cirka 0,2 procent af landets samlede underskud.

"Tabung Harapan" - på dansk "Håbets Fond" - er blevet til på initiativ fra den siddende regering med partiet Håbets Alliance i spidsen.

De frivillige donationer stammer blandt andet fra "initiativer fra borgere og uafhængige organisationer", oplyser finansministeren.

Kim Guan Eng udtaler, at regeringen "sender sin dybeste taknemmelighed til de malaysiere, der har bidraget til indsamlingen".

- Deres bidrag reflekterer deres loyalitet og kærlighed til nationen. Derudover ansporer det regeringen til at arbejde for at afvikle det nedarvede gældsproblem, lyder det fra ministeren.

Landets regering vandt magten ved et overraskende valg i maj sidste år.

Ved valget blev det daværende regeringsparti, National Front, efter 60 år i regering sendt ud i kulden.

Det skyldes dels de stigende leveomkostninger i Malaysia og dels en større korruptionsskandale, der har plaget den daværende premierminister, Najib Razak, siden 2015.

To måneder efter valget blev han anholdt og tiltalt for korruption.

Najib Razak er beskyldt for at svindle for hundredvis af millioner af dollar gennem det statslige vækstinitiativ 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Efterforskere har forsøgt at spore, hvordan et beløb svarende til lidt over 38 millioner kroner er havnet på Najibs bankkonto.

I alt er der misbrugt midler for næsten 4,5 milliarder dollar, svarende til knap 29 milliarder kroner, mener det amerikanske justitsministerium, der også er involveret i fonden og har anlagt sag mod Najib Razak.

I maj 2018 konfiskerede malaysisk politi 72 tasker fyldt med smykker og penge på den tidligere premierministers ejendomme.

Også 284 kasser med luksushåndtasker og andre luksusgenstande for næsten 300 millioner dollar blev konfiskeret.

Najib har hele tiden afvist, at han har gjort noget forkert i forbindelse med 1MDB.