Lærere må nu bære våben i klasseværelser i Florida

Ny lov i Florida giver lærere ret til at bære våben i klassen. Loven sker efter et skoleskyderi sidste år.

Lærere må nu bære våben i klasseværelser på skoler i Florida.

Med et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus i den amerikanske stat Florida blev loven vedtaget onsdag.

Lovgivningen sker, lidt over et år efter at skolen Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland i Florida blev ramt af et skoleskyderi, hvor 17 mennesker blev dræbt, og yderligere 17 blev såret.

Her gik en tidligere elev amok med et semiautomatisk skydevåben. Personen afventer nu en dødsdom.

Den nye lovgivning udvider en eksisterende lov, der blev vedtaget sidste år.

Den lovgivning sagde, at mindst en fra skolens personale måtte bære et våben på skolens grund. Dog ikke i klasselokalerne. De må de nu.

Staten venter nu på, at guvernør Ron DeSantis skriver under.