Labour vil ikke støtte Mays brexitaftale

Storbritanniens store oppositionsparti, Labour, vil ikke stemme for det forslag til en aftale om at forlade EU, som premierminister Theresa May har lagt frem.

Det siger partiets udenrigsordfører, Emily Thornberry, til Financial Times.

Ifølge Thornberry vil Labour stemme imod en hvilken som helst aftalen om det såkaldte brexit, som premierministeren når med EU.

- Det kommer simpelthen ikke til at ske, siger hun til avisen.

Udenrigsordføreren siger til Financial Times, at hun håber, at hvis May ikke kan få sin aftale med EU gennem en afstemning i parlamentet, må hun trække sig og udskrive nyvalg.

Tidligere har Labours brexit-ordfører, Keir Starmer, erklæret, at Labour ikke vil forsøge at få en ny afstemning i befolkningen om, hvorvidt Storbritannien skal forlade EU.

Labour-meldingen kommer efter pres fra Mays egne rækker.

Torsdag holdt regeringen i Storbritannien møde, hvor May angiveligt fik støtte til sin plan.

Men dele af Mays eget konservative parti synes ikke, at den fremlagte plan, den såkaldte Chequers-plan, leverer det brud med EU, der ønskes.

Gruppen består blandt andre af David Davis, der var minister for Storbritanniens exit fra EU, indtil han trak sig fra regeringen over netop uenigheder om planen.

Også tidligere udenrigsminister Boris Johnson har forladt regeringen af samme årsag.

Kort efter overtog Theresa May selv kontrollen med forhandlingerne med EU.

Fredag 29. marts næste år ved midnat forlader Storbritannien formelt EU.