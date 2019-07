Labour opfordrer til folkeafstemning om brexit-aftale

Jeremy Corbyn opfordrer i et brev briternes næste premierminister til at holde ny folkeafstemning om brexit.

Storbritanniens næste leder bør afholde en folkeafstemning om, hvorvidt brexit skal blive en realitet, eller om briterne bør forblive medlem af EU.

Sådan lyder det fra formanden for oppositionspartiet Labour, Jeremy Corbyn. Og ved sådan en afstemning, vil Labour være fortalere for at blive i unionen.

I et brev til sine partimedlemmer, skriver Corbyn at den nye premierminister burde have selvtillid nok til at sende sin aftale - eller ingen aftale - tilbage til afstemning hos folket.

- Under de omstændigheder vil jeg gøre det klart, at Labour vil tale for at blive imod enten et no-deal-scenarie (brexit uden aftale, red.) eller en Tory-aftale, der ikke beskytter økonomien eller job, lyder det i brevet fra Corbyn.

Tory er et andet navn for De Konservative.

I sidste måned meddelte premierminister Theresa May, at hun træder tilbage som landets leder.

Det skete efter, at hun ikke kunne samle flertal i det britiske parlament for den skilsmisseaftale med EU, som hun havde forhandlet sig frem til.

Hendes partikolleger tidligere udenrigsminister Boris Johnson og nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt kæmper begge om at overtage posten.

Den, der ender på tronen, har ikke lang tid til at få styr på en exitplan ud af EU, inden deadline 31. oktober.

Jeremy Corbyn har tidligere sagt, at Labour accepterede folkets vilje i forhold til brexit.

Meddelelsen til partimedlemmerne præciserer partiets position til en vis grad. Det er fortsat uklart, hvad Labour ville gøre med brexit, hvis partiet styrede slagets gang som regering.

Tirsdag aften mødes Boris Johnson og Jeremy Hunt til en debat, der bliver vist i fjernsynet. Det er den eneste gang, de mødes under valgkampen.

Den næste leder af De Konservative og Storbritanniens næste premierminister præsenteres 23. juli og bliver premierminister 24. juli.

Theresa May har officielt forladt posten som formand for Storbritanniens Konservative Parti. Men hun forbliver premierminister, indtil en ny partiformand er fundet.