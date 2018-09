Labour-leder tror på snarligt valg i Storbritannien

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, siger, at hans parti er parat til et valg, som ifølge ham formentligt vil komme snart.

- Der er mange konservative parlamentsmedlemmer, som er vrede på deres egen regering, siger Corbyn søndag på arbejderpartiets kongres i Liverpool.

Labour-lederen siger, at han foretrækker et parlamentsvalg frem for en ny brexit-folkeafstemning.

Siden afstemningen i 2016 har det britiske arbejderparti praktiseret en form for "konstruktiv balancegang" mellem ja- og nej-siden.

Partiet er imod premierminister Theresa Mays "konservative brexit", men ikke imod brexit i sig selv.

Jeremy Corbyn selv opfattes af mange som EU-modstander, fordi han var meget passiv op til brexitafstemningen for to år siden.

Corbyn sagde forud for sin tale på kongressen til avisen The Sunday Mirror, at han ikke vil opfordre til endnu en brexit-folkeafstemning.

- Men hvis der på landsmødet bliver truffet en beslutning om en afstemning, så vil jeg handle i overensstemmelse med det. Og ikke ignorere det.

Men brexit er et politisk dilemma for Labour. De fleste af partiets omkring 500.000 medlemmer stemte i 2016 for at blive i EU, men mange af dets parlamentsmedlemmer støttede en britisk udtræden af EU.

- Hvis Labour støtter en anden folkeafstemning, så vil det blive en katastrofe for alle de Labour-parlamentarikere, som stemte for brexit, siger parlamentsmedlem Brendan Chilton, som selv stemte for en udtræden af EU.

Men brexit er kun en af flere store udfordringer, som Corbyns partiledelse står over for.

Partilederen har stærk støtte blandt græsrodsmedlemmer, som har meldt sig ind, efter at han blev formand i 2015.

Men mange af partiets medlemmer er imod Corbyn, fordi de mener, at han er en gammeldags socialist uden chance for at få et flertal af befolkningen bag sig.

Theresa Mays embedsmænd er begyndt at planlægge et muligt lynvalg i november, skriver avisen The Sunday Times.

Et efterårsvalg vil ifølge avisen have to formål: At redde Storbritanniens udtræden af EU og sikre, at Theresa May kan blive på posten som premierminister.