En indonesisk kvinde har siden 2017 siddet fængslet for et giftdrab i Malaysia. Mandag er hun løsladt.

En 26-årig indonesisk kvinde tiltalt for at stå bag et giftdrab på Nordkoreas leder Kim Jong-uns halvbror er mandag blevet løsladt.

Det oplyser en indonesisk dommer, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Siti Aisyah er fri. Hun kan gå nu, lyder det fra dommeren.

Løsladelsen er højst usædvanlig.

Siti Aishah og den 30-årige Doan Thi Huon fra Vietnam har indtil nu været anklaget for at have smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansigt i lufthavnen i Kuala Lumpur den 13. februar i 2017.

Kim Jong-nam døde af giften 20 minutter senere.

Begge kvinder har erklæret sig ikke skyldige under retssagen, som blev indledt i oktober 2017.

Kvindernes forsvarsadvokater har forklaret, at kvinderne troede, at de medvirkede i et tv-program, da de smurte væske i Kims ansigt.

Anklagemyndigheden har omvendt hævdet, at kvinderne må have haft kendskab til den ekstremt farlige gift, som de håndterede.

Men mandag anmodede anklagemyndigheden pludselig retten om at trække drabsanklagerne mod Siti Aisyah tilbage, dog uden at begrunde hvorfor.

Der er intet nyt om Doan Thi Huons fængsling.

Efter sin løsladelse blev Siti Aisyah hastet væk fra retslokalet og hen til en ambassadebil, der ventede udenfor.

Inden hun blev kørt væk, nåede hun at fortælle de fremmødte journalister, at hun først var blevet orienteret om sin løsladelse få timer forinden.

- Jeg er meget overrasket og meget glad, fortalte Siti Aisyah.

Indonesiens ambassadør i Malaysia, Rusdi Kirana, er "tilfreds" med beslutningen om at løslade Siti Aishah.

- Vi er meget tilfredse med rettens beslutning. Vi vil gøre, hvad vi kan for at flyve Siti tilbage til Indonesien i dag eller hurtigst muligt, udtaler ambassadøren.

Kim Jong-nam var ældste søn af Nordkoreas afdøde leder Kim Jong-il og blev tidligere opfattet som arving til det politiske dynasti, som har styret landet siden dets grundlæggelse i 1948.

Men i 2001 blev Kim Jong-nam skubbet ud på et sidespor, efter at han havde forsøgt at snige sig ind i Disneyland i Japan. Han opholdt sig derefter næsten kun i udlandet, hvorfra han havde kritiseret det nordkoreanske styre.

Nordkoreas hemmelige sikkerhedstjeneste mistænkes for at stå bag attentatet.