Krydstogtskib rammer kaj og turistbåd i Venedig

Et krydstogtskib har ramt en kaj og en turistbåd i den italienske by Venedig. Der er meldt om fire tilskadekomne. Det skriver blandt andet nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om skibet MSC Opera, der mistede kontrollen og trak sig langs en kaj i den meget besøgte italiensk by.

En video viser, hvordan folk løber væk fra skibet på kajen, mens MSC Opera med hornet i bund rammer den.

MSC Opera ramte turistbåden Michelangelo i den kendte Giudecca-kanal.

AFP skriver, at to er kommet til skade og andre to er kommet på hospitalet for at blive kontrolleret.

Kollisionen er ifølge AP sket omkring klokken halv ni søndag morgen.

Venedig er en af Europas største turistattraktioner og har op til 30 millioner besøgende turister om året.

Ifølge MSC Cruises, der ejer MSC Opera, er krydstogtskibet 275 meter langt og 32 meter bredt. Det kan havde omkring 1700 passagerer og 470 besætningsmedlemmer.