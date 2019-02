Kronprins og præsident kunne spolere historisk møde med EU

Det er historisk, når knap 50 stats- og regeringschefer fra EU og Den Arabiske Liga søndag og mandag er samlet til topmøde i det egyptiske dykkerparadis Sharm el-Sheikh.

Aldrig før har parterne været samlet til møde på dette niveau. Tilsvarende usædvanligt er det, at mødet finder sted på betingelse af, at flere centrale ledere i ligaen ikke må sidde med ved bordet.

Der var "ikke blevet noget topmøde, hvis Sudans præsident var kommet", og hvis "lederen af den saudiarabiske delegation var kronprinsen", konstaterer en EU-diplomat. Sidstnævnte repræsenteres i stedet af kongen.

Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, som i praksis leder landet, er uønsket på grund af drabet sidste år på journalisten Jamal Khashoggi på et konsulat i Istanbul. Ifølge CIA skete det på bestilling fra Salman.

Og Sudans præsident, Omar al-Bashir, som af Den Internationale Straffedomstol er anklaget for massedrab og udplyndring, er ligeledes for stærk kost for EU-lederne.

Begge har lagt andre planer for de to dage. Salman er draget på tur til Asien, og Bashir har ifølge egyptiske medier valgt at blive hjemme i Khartoum.

Bashir besøgte i december Syriens præsident, Bashar al-Assad, som en af de første arabiske ledere, og han var for nylig i Egypten, hvor han fik præsident Abdel Fattah al-Sisis fulde støtte.

Egypten har besluttet at stå bag Sudans præsident, som er under et massivt folkepres i hjemlandet, hvor mange kræver hans afgang.

Sisi vurderer ifølge diplomater - skriver avisen al-Ahram - at det kan ende i et migrationskaos, hvis Bashir bliver væltet.

Mødet mellem EU og de arabiske lande kom i stand sidste år, da det afgåede østrigske EU-formand forsøgte at lande en migrationsaftale med Egypten.

Men det stod snart klart, at der ikke var noget at komme efter, og egypterne har fortsat ikke udtrykt interesse for en aftale med EU, som har et stående tilbud til flere arabiske lande.

Målet er støtte til at kontrollere flygtningestrømme. En stor aftale med Tyrkiet, der blev indgået for et par år siden, regnes for at være en betydelig succes. Den har reduceret antallet af migranter markant.

Derfor er dagsorden på mødet noget bredere end den for begge parter aktuelle og svære udfordring med migration. De skal også tale om Syrien, menneskerettigheder og Iran.

Og det forventes, at EU-landene og de arabiske lande - trods store forskelle - kan blive enige om en fælles erklæring om en række af ovenstående emner.