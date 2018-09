Korruptionspoliti er bekymret over Danmark og åbner sag

Danmark er kendt som et meget lidt korrupt land, og derfor er chef for antikorruptionsenhed bekymret.

Europarådets mellemstatslige samarbejde til bekæmpelse af korruption (Greco) indleder en særlig procedure mod Danmark, som i fire år har overhørt en række anbefalinger.

Fem af seks anbefalinger til at sikre imod korruption blandt danske politikere, dommere og anklagere er slet ikke eller kun delvist gennemført, konkluderer Greco i en rapport udsendt onsdag. Problemet gælder især politikerne.

- Derfor tager Greco artikel 32, om medlemslande der ikke lever op til anbefalinger i den fælles evalueringsrapport, i anvendelse, skriver korruptionsenheden i rapporten.

Det hedder, at Greco "intet andet valg har" end at betragte situationen som "generelt utilfredsstillende".

- Hvis man er kendt for at være god og med meget lidt eller ingen korruption, så bør man føre an med et godt eksempel. Det ville jeg forvente, og det sker ikke. Derfor er jeg bekymret, siger Grecos leder, Gianluca Esposito.

Greco har blandt andet anbefalet, at Danmark indfører et etisk regelsæt for politikere, som også håndhæves effektivt, og som følges op med rådgivning og uddannelse. Det efterlyses fortsat.

Esposito erklærer sig overrasket, da Danmark har et globalt omdømme, så folk ikke ville drømme om, at der var egentlig korruption.

- Det afgørende er, at korruption kan forekomme i alle lande. Det kan have mange afskygninger. Det har ikke med dit pas at gøre, det har med din person at gøre, siger Esposito.

Vælger Danmark fortsat at overhøre anbefalinger fra Greco, er den yderste konsekvens, at de øvrige 48 medlemslande offentligt vil erklære, at Danmark ikke lever op til Europarådets standarder.

Så langt er sagen dog ikke. I første omgang betyder artikel 32, at man øger frekvensen af evalueringer for medlemslandet. Næste skridt vil være, at man beder om et møde på "højt niveau" med regeringen.

Intet land har til dato lidt den ydmygelse at modtage en næse alle de øvrige medlemslande, fortæller Grecos vicechef, Björn Janson.

- Før eller siden ændrer landene deres lovgivning, siger Janson, som understreger, at Greco ikke peger på konkret korruption i Danmark.

Det handler udelukkende om at sikre, at korruption ikke skal forekomme.