Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, landede tirsdag i Pyongyang, hvor han skal mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, for tredje gang på et år.

Her skal den sydkoreanske leder forsøge at få sat skub i forhandlingerne om en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Kim Jong-un bød tirsdag morgen velkommen til sin sydkoreanske modpart i Pyongyangs internationale lufthavn.

Det var fra samme lufthavn, at Kim Jong-un overværede testaffyringer af ballistiske missiler, da konflikten mellem de to lande var på sit højeste sidste år.

De to ledere udvekslede høflighedsfraser, inden de overværede en militær velkomstceremoni til stor jubel for hundredvis af mennesker, der var mødt op.

På et stort banner uden for terminalen stod der: "Lad os indlede en æra med fred og velstand med solidariteten fra et enkelt folk".

Den sydkoreanske præsident - hvis forældre måtte flygte fra Nordkorea under den tre år lange koreakrig, der begyndte i 1950 - skal være i Pyongyang de næste tre dage.

Det nordkoreanske statsmedie KCNA oplyser, at topmødet vil være en mulighed for at "fortsætte udviklingen af de interkoreanske relationer, der er med til at skabe historie".

Det er første gang i et årti, at en sydkoreansk præsident besøger Pyongyang. Tidligere har Moon Jae-in og Kim Jong-un mødtes i den demilitariserede zone, der adskiller de to lande.

Moon Jae-in har været en vigtig mægler i det diplomatiske tøvejr, der i juli kulminerede, da USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un mødtes i Singapore.

Her blev de tidligere stridende parter enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Det er dog fortsat sparsomt med detaljer fra det historiske topmøde, og USA og Nordkorea endnu ikke udstukket nogen plan for, hvordan de vil nå målsætningen.