Koreanske familier udveksler sjældne kram på tværs af grænsen

Koreakrigen splittede et land i to, og familier blev fanget på hver sin side. Mandag mødtes nogle af dem igen.

Familier, der siden 1950 har været fanget på hver sin side af grænsen mellem Nord- og Sydkorea, fik mandag en sjælden chance for at mødes og udveksle kram og historier - måske for sidste gang.

Dusinvis af ældre sydkoreanere, der er blevet udvalgt, kørte mandag over grænsen til et møde med deres nordkoreanske familie. Ingen af dem havde set hinanden, siden krigen brød ud.

Billeder fra møderne viser tydeligt rørte koreanere, der udveksler både kram og tårer ved synet af deres familiemedlemmer.

Møderne er en del af en tradition, som er opstået ved årtusindskiftet. Her har 20.000 koreanere over 20 forskellige bølger af møder fået lov at møde deres familie på den anden side af grænsen.

Trods de mange møder har ingen mødt deres familiemedlemmer to gange.

De fleste af familiemedlemmerne er langt oppe i årene, og Røde Kors-medarbejdere måtte hjælpe personer i kørestol ind til deres ventende familiemedlemmer.

Møderne har typisk produceret hjerteskærende billeder af mennesker, der muligvis for sidste gang i deres liv får lov at tale med sin familie.

Mange af deltagerne fra Sydkorea er flygtninge, der blev født i Nordkorea men flygtede sydpå fra krigen. Ved møderne vil de ofte stå overfor søskende eller deres egne børn, som de måtte efterlade under flugten.

En af deltagerne er 88-årige Park Hong-seo. Han kæmpede for Sydkorea under krigen. Dengang tænkte han meget på, hvorvidt han en dag ville møde sin bror i Nordkorea på slagmarken.

Hans bror blev i Nordkorea, da han ikke ville forlade familien længere mod nord. I stedet blev han kirurg i den nordkoreanske hær.

De to var muligvis nær hinanden, da Park Hong-seo var med til at indtage byen Wonsan, som hans bror arbejdede i.

I 1984 fik Park Hong-seo at vide, at hans bror var død, og han mødte derfor aldrig sin bror igen.

Mandag fik Park Hong-seo dog lov at møde sin brors to børn.

- Jeg har lyst til at spørge, hvad hans døende ønske var, og hvad han sagde om mig. Jeg tænker stadig på, om han så mig i Wonsan, siger Park Hong-seo.

Sydkoreanske myndigheder anslår, at der findes op til 700.000 sydkoreanere med nære familiemedlemmer eller nære familiemedlemmers efterkommere i Nordkorea.