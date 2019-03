Komiker vil være Ukraines præsident - og ikke bare for sjov

Volodimir Zelenskij er favorit ved søndagens præsidentvalg i Ukraine. Plejer at spille præsident i tv-satire.

En komiker med næsten ingen politisk erfaring fører ifølge meningsmålinger, inden der søndag er præsidentvalg i Ukraine.

Det startede som lidt af et vildskud for skuespilleren Volodimir Zelenskij. Men han er fra sag til sag hoppet forbi de etablerede politikere og har vundet støtte hos mange ukrainere, der er vrede over korruption og en levestandard, der ikke bliver bedre.

I stedet for at spille præsident - en af hans komiske roller på tv - er han nu tættere på den virkelige ting: At blive Ukraines præsident.

Adskillige meningsmålinger før søndagens valg har den 41-årige stjerne i tv-satire i spidsen med cirka 25 procent.

Efter ham ligger i en af meningsmålingerne den nuværende præsident, Petro Porosjenko, og den tidligere premierminister, Julia Timosjenko. De ligger side om side med cirka 17 procent.

Det bliver formentlig en af de to, der skal møde Zelenskij i den afgørende anden valgrunde i næste måned.

Men en anden måling viser, at Porosjenko ligger en sikker nummer to. Han har siden 2014 stået i spidsen for Ukraine. Landet har været spændt fast i en politisk og militær konflikt med prorussiske oprørere i den østlige del af landet.

Zelenskij har støtte fra mange unge. Han erkender gerne, at han "ingen erfaring" har med politik.

- Jeg har ikke al den viden, men jeg lærer det nu, siger han

- Jeg ønsker ikke at fremstå som en idiot.

Hans kritikere peger på svaghederne i hans valgprogram. Hans løfter til vælgerne er fremkommet efter en afstemning på de sociale medier.

Men tilhængerne siger, at kun et helt nyt politisk ansigt kan rydde op i Ukraines politiske morads.

Nogle beskylder Zelenskij for at være en stråmand for oligarken Igor Kolomojskij. Det er ham, som ejer den tv-kanal, hvor Zelenskijs satireprogram løber.

Modstanderne tror også, at han kan finde på at lave aftaler med Ruslands præsident, Vladimir Putin, som vil betyder, at det østlige Ukraine river sig løs fra landet.