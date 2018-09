Komediedrama med Viggo Mortensen vinder stor pris i Toronto

Komediedramaet "Green Book" med Viggo Mortensen og Mahershala Ali i hovedrollerne har søndag vundet publikumsprisen på Toronto International Film Festival.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der mener, at publikumsprisen i Toronto gør "Green Book" til en overraskende oscarkandidat.

Filmen følger den italiensk-amerikanske udsmider Tony "Lip" Vallelonga spillet af Viggo Mortensen, der får arbejde som chauffør og sikkerhedsvagt for den afroamerikanske pianist Don Shirley spillet af Mahershala Ali.

De to følges ad op gennem det sydlige USA i 1960'erne, fordi det er for farligt for den klassiske pianist at rejse alene.

Filmen er instrueret af Peter Farrelly, der er kendt for blandt andet "Dum og dummere" og "Vild med Mary".

- Det er fantastisk. At vinde denne pris overgår min vildeste fantasi, siger instruktøren om publikumsprisen.

"Green Book" er baseret på en sand historie og er fortællingen om Don Shirley, der er søn af jamaicanske immigranter. Han er både velklædt og taler perfekt engelsk, og på ydersiden står han og Tony "Lip" Vallelonga i skarp kontrast til hinanden.

På deres turné gennem sydstaterne dykker Don Shirley og den rapkæftede Tony "Lip" Vallelonga ned i tunge emner som racerelationer, og filmen bruger humor til at mane fordomme og diskrimination i jorden.

Med sig har de bogen "The Negro Motorist Green Book", der fra 1936 til 1966 udkom som en årlig guide for afroamerikanske rejsende. De bruger bogen til at finde sikre hoteller og restauranter i det raceadskilte syd.

Toronto International Film Festival er den største filmfestival i Nordamerika og traditionelt en vigtig spiller forud for den store oscaruddeling i februar.

Torontos publikumspris er blevet uddelt siden 1978 og er ofte en indikator for, hvordan det kommer til at gå til oscarshowet.

Mange vindere af publikumsprisen på Toronto International Film Festival har siden vundet en Oscar for bedste film. Det gælder blandt andet "American Beauty," "Slumdog Millionaire," "Kongens store tale," "Argo," "12 Years a Slave" og "Spotlight."