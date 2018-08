Knivangriber dræber en og sårer to nær Paris

Angriber råbte "Allahu akbar", da han dræbte en og sårede to alvorligt vest for Paris.

En person blev dræbt og to andre blev alvorligt såret ved et knivangreb i en Paris-forstad torsdag formiddag, skriver AFP.

Angriberen, der er blevet "neutraliseret", råbte "Allahu akbar".

Angrebet skete i den vestlige Paris-forstad Trappes - omkring 30 kilometer fra den franske hovedstad.

Angriberen forsøgte at gemme sig for politiet i en bygning, men blev fundet og skudt af politiet. Det er uklart, om han er blevet dræbt.

Trappes er et fattigt byområde, som ligger i et overvejende velhavende område.

Angrebet sker, efter at lederen af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, holdt sin øjensynligt første tale til sine tilhængere i næsten et år. I talen opfordrede han til fortsat kamp.

- Du har ikke noget valg. Hvis du vil leve i værdighed, må du vende tilbage til din religion og kæmpe mod din fjende, siger manden, der skal være Baghdadi i en 55 minutter lang lydoptagelse, der er lagt ud af det IS-tilknyttede medie al-Furgan.

I lydoptagelsen lykønsker stemmen også med nylige angreb i Canada og Europa og opfordrer sine tilhængere til at bruge bomber, knive og køretøjer til at udføre flere angreb.

Ifølge Reuters har det ikke været muligt for det britiske nyhedsbureau at kontrollere, om stemmen på optagelsen med sikkerhed er IS-lederens.

Islamisk Stat, der indtil sidste år kontrollerede store områder i Syrien og Irak, er siden blevet drevet ud i ørkenen af en succesfuld offensiv fra internationale allierede i begge lande.