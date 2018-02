Kirke i Pennsylvania i USA vil se våben ved ceremoni

En kirke i Pennsylvania i USA opfordrer par til at medbringe automatvåben som AR-15-geværer eller lignende til en kristen ceremoni.

Kirken ligger i Poconobjergene og er udsprunget af kirkesamfundet Unification Church på den canadiske ø Newfoundland.

Den opsigtsvækkende ceremoni, der skal finde sted den 28. februar, er ifølge arrangøren blevet planlagt for flere måneder siden lang tid før skolemassakren i Florida, hvor en 19-årig dræbte 17 personer med et AR-15-gevær for en uge siden.

På kirkens hjemmeside hedder det, at "et AR-15-gevær eller tilsvarende, som for eksempel et AK semiautomatisk gevær, repræsenterer både muligheden og evnen til at forsvare sin familie og samfundet".

Lederen af menigheden, Tim Elder, siger til AP, at våbnene ikke vil være ladt. De vil være sikret med lås, og de vil blive undersøgt ved indgangen til kirken. Han fastslår, at kirken ikke har overvejet at aflyse eller flytte ceremonien.

- I dag er det vigtigere end nogensinde, at gode mennesker står op og kræver råderet over de værktøjer, som er nødvendige for at bekæmpe ondskab, siger han.

Politiet er blevet gjort opmærksom på ceremonien, men vil ikke have patruljer på stedet, da kirken ikke gør noget, som er i strid med loven.

Unification Church på Newfoundland ledes af præsten Sean Moon, som er søn af præsten Sun Myung Moon, en selverklæret messias, som grundlagde kirkesamfundet, der ofte beskrives som en kult.

Sean Moons bror grundlagde våbenproducenten Kahr Arms.