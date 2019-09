Kinas og USA's nye højere toldsatser er trådt i kraft

Handelskrigen mellem Kina og USA tog søndag en ny udvikling, da forhøjede told på landenes varer søndag trådte i kraft.

De nye, øgede toldsatser begyndte søndag klokken 06.01 dansk tid.

USA begynder at have en told på 15 procent på varer fra Kina for mere end 125 milliarder dollar. Det rammer blandt andet højttalere, bluetooth høretelefoner og mange slags fodtøj.

Yderligere øget told på kinesiske varer vil træde i kraft 15. december.

Som modsvar har Kina øget toldsatser på nogle af de amerikanske varer på en liste med varer for 75 milliarder dollar. Kina har dog ikke specificeret værdien af varerne, som står over for øgede told fra søndag.

Desuden rammer afgifter på fem procent amerikanske råvarer, hvilket markerer den første gang, at benzin bliver ramt, siden landene begyndte deres handelskrig for mere end et år siden.

Kina har også varslet yderligere højere toldsatser fra 15. december.

Det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, skriver, at "USA bør lære, hvordan man opfører sig som en ansvarlig global magt og stoppe med at opføre sig som en skolebølle".

USA's præsident, Donald Trump, bekræftede tidligere denne weekend, at den forhøjede told på kinesiske varer ville træde i kraft søndag som planlagt.

Samtidig understregede han, at USA "kommer til at vinde kampen" med Kina.

Handelskonflikten, der har sendt alverdens aktiemarkeder i rødt, blev yderligere optrappet, da Donald Trump i sidste uge varslede forhøjet told på kinesiske varer.

Trods planerne om at øge tolden på kinesiske varer yderligere har Trump holdt fast i, at et handelsmøde mellem verdens to største økonomier stadigvæk vil blive holdt i september som planlagt.

USA og Kina befinder sig i en langstrakt og bitter handelsstrid.

Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, blev i juni enige om at genoptage forhandlingerne mellem de to lande. De strandede dog i juli, uden at der var sket særlige fremskridt.

De to landes forhandlere ventes at mødes i Washington i september.