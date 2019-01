Kinas indbyggertal vil holde op med at vokse om et årti

Kinas befolkning vil holde op med at vokse i 2029, viser en ny forskningsrapport.

- Det kinesiske indbyggertal vil stige frem til 2029, og der vil om ti år bo 1,44 milliard mennesker i landet. Men derefter stopper det, og kurven vil i stedet begynde at gå nedad, hedder det i forskningsrapporten fra Kinas akademi for samfundsvidenskaber, Cass.

I 2013 vil antallet af indbyggere blive mindsket, hvilket kræver nye strategier for samfundsudviklingen.

- Når befolkningen mindskes, bliver der født færre børn, og der bliver flere ældre. Det går ud over arbejdskraften og der er andre økonomiske og sociale følger, påpeger rapporten.

Midt i dette århundrede - omkring 2050 - forventes den kinesiske befolkning at være faldet til 1,36 milliard, hvilken vil indebære, at der er omkring 200 millioner færre kinesere i den arbejdsduelige alder.

Hvis den lave fødselsrate fortsætter, kan Kinas befolkning være faldet til 1,17 milliard i 2065.

Kinas omstridte etbarnspolitik, som blev indført i 1979 for at bremse befolkningstilvæksten, blev afsluttet sidst i 2015. Her tillod en ny lov alle gifte par at få to børn - blandt andet for at sikre en yngre arbejdsstyrke.

Lovændringen kom ifølge nogle eksperter for sent og får derfor kun mindre effekt på befolkningsstrukturen. I 2017 faldt fødselsraten 3,5 procent på trods af den nye lovgivning.

Etbarnspolitikken medførte blandt andet aborter af mange pigefostre, da mange familier ønskede, at deres eneste barn blev en dreng

Gennem årene blev den oprindeligt stenhårde politik på området lempet. Men den brede reform af landets familiepolitik kom først sidst i 2015.

Den del af Kinas befolkning, som er afhængige af arbejdsstyrken, og som ikke selv er på arbejdsmarkedet, steg i 2011 for første gang i over 30 år. Den ventes at stige yderligere i de kommende seks årtier.

I henhold til tidligere prognoser ventes antallet af ældre i Kina at stige til 400 millioner i slutningen af 2035 mod 240 millioner sidste år.