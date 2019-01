Kinas handelsoverskud med USA når det højeste i 12 år

Mens Kinas globale handelsoverskud faldt i 2018, så steg plusset over for USA til 323 milliarder dollar.

Kinas handelsoverskud over for USA var i 2018 det højeste i adskillige år.

Det viser data, som de kinesiske toldmyndigheder har offentliggjort mandag.

Overskuddet, der udgør forskellen på Kinas eksport og import med USA, steg til 323,3 milliarder dollar.

Det er ifølge Reuters det højeste siden 2006.

I 2017 havde Kina et plus på handlen med USA på 275,8 milliarder dollar.

Kinas store overskud har længe været en torn i øjet på USA's præsident, Donald Trump.

Han har sat toldsatsen på kinesiske varer op, og Kina har svaret igen ved at lægge told på amerikanske varer.

Aktuelt er der stilstand i handelsstriden mellem verdens to største økonomier. Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, blev i december enige om at udskyde nye toldforhøjelser fra årsskiftet.

Parterne har givet hinanden indtil begyndelsen af marts til at finde en løsning på uenighederne.

I sidste uge var en amerikansk delegation af embedsfolk i Beijing til handelssamtaler, og Kinas vicepremierminister ventes senere i januar at komme til Washington for at fortsætte samtalerne på et højere niveau.

Donald Trump har ikke kommenteret mandagens nyhed om Kinas store handelsoverskud.

Kina øgede i 2018 eksporten til USA med godt 11 procent, mens importen af amerikanske produkter kun var 0,7 procent højere end i 2017.

Kinas globale handel havde sidste år et omfang på 4620 milliarder dollar. Det er 12,6 procent højere end i 2017.

Men handelsoverskuddet faldt med 16,2 procent til næsten 352 milliarder dollar, fordi importen steg mere end eksporten.