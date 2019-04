Kinas forsvarer silkevejs-initiativ på stort forum

Udenlandske politikere og erhvervsledere er samlet i Beijing om Kinas gigantiske "Belt and Road-initiativ".

De kinesiske myndigheder modtager torsdag en lang række udenlandske politikere og erhvervsledere til et stort forum om Kinas omstridte "silkevejsprojekt".

Projektet, som officielt kaldes Belt and Road-initiativet, er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette Silkevejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Projektet er det vigtigste for præsident Xi Jinping, som forudser en fremtid, hvor Kina bliver knyttet langt tættere til Europa og Afrika gennem et stadigt mere optrappede investeringer.

Projektet har dog mange steder vakt bekymring, og der har i den seneste tid været meget fokus på gældsproblemer i den kinesiske udenrigspolitik. Kritikere advarer om, at det er en skjult "gældsfælde", som skal hjælpe kinesiske selskabet. I USA kaldes programmet i dag for et "forfængeligheds-projekt".

Men der er også knyttet mange forhåbninger til projektet i udviklingslande, som vil satse meget på at få udviklet stærkt tiltrængt infrastruktur. Der foregår derfor på mange planer - også i EU - et åbent opgør om, hvordan der skal reageres på de kinesiske udspil.

Huang Kunming, som er medlem af Kinas magtfulde politbureau, sagde ved åbningen af det tre dages forum i Beijing, at der "har været nogle misforståelser og ubegrundede rygter".

Han tilføjede, at Kina håber at skabe klarhed om alle problemer - både finansielle problemer og bekymringer omkring miljøhensyn.

Op til det særlige forum Den Internationale Valutafonds leder, Christine Lagarde, rost finansielle kinesiske initiativer, som skal styrke troen på initiativet.

Blandt de politiske ledere fra 37 lande, der vil være i Beijing i de kommende dage, er Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Italiens premierminister, Giuseppe Conte, hvis land er det første G/-land, som er gået med i "Belt and Road-initiativet".

De store EU-lande Tyskland og Frankrig sender ikke regeringsledere, men ministre, mens USA glimrer ved dets fravær.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har understreget, at EU bør have en tilnærmelse til Kina. De enkelte EU-lande bør kun i mindre grad udvikle bilaterale relationer med Kina, har han sagt.

Udtalelsen er en åbenlys kritik af Italien og andre EU-lande, som har eller er på nippet til at koble sig på Kinas gigantiske projekt på Silkevejen.