Kina vil sikre åbenhed og transparens for udenlandske firmaer

For anden gang på to uger kommer Kina med løfter om at åbne landets økonomi for udenlandske investorer.

Kina vil sikre udenlandske investorer og virksomheder i landet mere åbenhed og transparens.

Det siger Kinas premierminister, Li Keqiang, i forbindelse med et tre dage langt møde med repræsentanter fra nogle af verdens største virksomheder.

Udmeldingen kommer i en pressemeddelelse fra regeringen, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Ministeren forsikrer, at Kina vil beskytte den intellektuelle ejendomsret, også kaldet immaterialret, og ikke misbruge den.

USA har tidligere anklaget Kina for tyveri af intellektuel ejendomsret ved eksempelvis at tvinge udenlandske virksomheder til at overføre teknologi, hvis de skal ind på det kinesiske marked.

Men det skal ikke ske i fremtiden, understreger Li Keqiang.

Topchefer fra de tyske bilgiganter BMW og Daimler, den amerikanske lægemiddelproducent Pfizer og det britisk-australske mineselskab Rio Tinto mødtes sent mandag aften lokal tid med Li Keqiang.

Det er anden gang inden for to uger, at Kina kommer med løfter om at åbne landets økonomi for udenlandske investorer.

15. marts meddelte Li Keqiang, at Kina aldrig vil bede dets firmaer om drive industrispionage mod andre nationer. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsident Xi og hans regering er under stigende pres for at få rettet op på deres handelsrelationer til USA, EU og andre store markeder efter et stadig fald i landets økonomiske vækst.

USA har indledt en global kampagne for at overbevise dets vestlige allierede om, at de bør udelukke den kinesiske telegigant Huawei fra det kommende 5G-netværk.

Det sker, af frygt for at selskabet vil blive brugt af Beijing til spionage.

Europa-Parlamentet har også opfordret til handling på EU-plan mod de sikkerhedstrusler, der kan være forbundet med Kinas voksende teknologiske tilstedeværelse i EU.

Senere på ugen vil en handelsdelegation fra USA bestående af landets handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, og den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin rejse til Kina for at forsætte forhandlingerne om en handelsaftale mellem de to lande.