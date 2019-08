Kina stempler demonstrationer i Hongkong som terrorlignende

Kina kalder demonstrationer i Hongkongs lufthavn for "terrorlignende handlinger".

Det sker, efter at to personer angiveligt er blevet banket af en gruppe demonstranter i lufthavnen natten til onsdag dansk tid.

- Vi fordømmer på det kraftigste disse terrorlignende handlinger, siger Xu Luying, der er talsmand for det kinesiske kontor i Beijing, som tager sig af anliggender i Hongkong og Macau, i en meddelelse.

Allerede tirsdag begyndte Kina at kategorisere de igangværende prodemokratiske demonstrationer i Hongkong, der de seneste dage har medført hundredvis af aflyste fly i Hongkongs lufthavn, som terrorbeslægtede.

Demonstrationerne er "det første tegn på terrorisme", lød det tirsdag fra Kina. Dermed blev retorikken mod demonstranterne skærpet drastisk.

De seneste ti uger har den kinesiskkontrollerede storby været præget af store demonstrationer mod Hongkongs regering og mod den eskalerende politivold mod demonstranterne.

Protesterne har i stigende grad ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet.

De seneste fem dage er demonstrationerne rykket til lufthavnen i Hongkong. Det er en af verdens travleste lufthavne.

Både mandag og tirsdag har det medført, at lufthavnen har måttet lukke for alle flyvninger i flere timer.

Der har kun været få demonstranter i lufthavnen natten til onsdag, hvorfor flytrafikken onsdag morgen er genoptaget.

Men politiet i Hongkong anklager en række demonstranter for i løbet af natten at have forulempet en rejsende og en journalist.

Fem personer er i den forbindelse blevet anholdt, oplyser politiet. Dermed når det samlede antal demonstranter, der er blevet anholdt siden juni, op over 600.

De igangværende demonstrationer begyndte, da borgerne i Hongkong protesterede over et nyt lovforslag. Det ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs regeringsleder, Carrie Lam, har lagt lovforslaget på hylden. Demonstranterne er dog utilfredse med, at hun ikke formelt har trukket det tilbage. Mange kræver også, at Lam selv trækker sig.