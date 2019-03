Kina og USA melder om fremskridt i handelsstrid

Et topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, kommer ikke til at finde sted i slutningen af denne måned, som det tidligere har været på tale.

Det siger den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin. Han tilføjer, at begge sider "arbejder i god tro" for at få en handelsaftale på plads hurtigst muligt.

- Der er stadig meget arbejde forude, men vi har det godt med at være nået hertil, siger Mnuchin.

Efter møder i februar udskød Trump den yderligere forhøjelse af toldsatserne på kinesiske varer, som han havde truet med at indføre 1. marts.

Han og hans regering har flere gange meddelt, at der sker fremskridt i forhandlingerne.

- Det går rigtigt godt med forhandlingerne med Kina, sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus tidligere torsdag.

Senere torsdag sagde præsidenten:

- Formentlig vil vi på den ene eller den anden måde vide besked i løbet af de næste tre til fire uger.

Han tilføjer, at Kina har været "meget ansvarlig og meget fornuftig".

Kinas vicepremierminister, Liu He, siger, at han torsdag har talt i telefon med Mnuchin og USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

De to parter gjorde yderligere fremskridt i forhandlingerne, skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua uden at uddybe.