Kina kalder USA's toldtrusler for forkerte og ukonstruktive

Øget told er ikke en konstruktiv måde at løse en handelskonflikt på, siger Kinas udenrigsminister.

Kina anser USA's trussel om øgede toldsatser på kinesiske varer som et ukonstruktivt forsøg på at løse handelsstriden.

Det siger Kinas udenrigsminister, Wang Yi, til journalister tidligt fredag morgen dansk tid i den thailandske hovedstad, Bangkok.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, torsdag aften varslede en ny told på kinesiske varer for 300 milliarder dollar fra 1. september.

- At kaste om sig med toldsatser er absolut ikke en konstruktiv måde at løse gnidninger om økonomi og handel. Det er ikke den rigtige måde, siger Wang Yi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Udtalelsen fra den kinesiske udenrigsminister kommer i en pause ved et topmøde i de sydøstasiatiske landes organisation, Asean.

Der er endnu ikke kommet nogen melding fra Kina om, hvorvidt og hvordan Kina vil besvare den varslede amerikanske told, skriver Reuters.

Trump offentliggjorde planen om de nye toldsatser på Twitter, hvor han samtidig skrev, at USA fortsat ønsker at forhandle med Kina.

- Handelssamtalerne fortsætter, og under samtalerne vil USA starte, fra den 1. september, med at putte en mindre yderligere told på ti procent på de resterende varer og produkter for 300 milliarder dollar, som kommer fra Kina ind i vort land, skrev præsidenten.

Trump har tidligere beskyldt Kina for ikke at have levet op til sine løfter på flere områder.

Blandt andet er kineserne ifølge Trump ikke begyndt at købe flere amerikanske landbrugsprodukter.

Meldingen fra den amerikanske præsident kommer, efter at repræsentanter for Kina og USA ikke kunne fortælle om de store fremskridt i forhandlingerne i Shanghai i denne uge.

Begge sider har dog beskrevet møderne i Shanghai som "konstruktive".

Flere møder mellem forhandlerne er planlagt til at finde sted i september.

Trumps tweet torsdag aften dansk tid fik de amerikanske aktier til at falde markant.