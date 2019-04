Præsident Vladimir Putin roser det store kinesiske initiativ for at passe perfekt ind i Ruslands planer.

Under et massivt sikkerhedsopbud forsøger Kina ved en stort anlagt konference i Beijing at vinde international opbakning til landets ambitiøse initiativ.

Initiativet går under navnet silkevejsinitativet, officielt "Vej og Bælt Projektet", og er historiens største globale udviklingsplan.

Kinas præsident, Xi Jinping, talte fredag til politiske ledere og erhvervsledere fra en lang række lande. Her sagde han, at det globale infrastrukturprojekt vil have "nultolerance" over for korruption.

Han svor samtidig, at Kina vil minimere den gældsrisiko, der er knyttet til projekterne.

Initiativet vil genoprette Silkevejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Projektet er det vigtigste for præsident Xi Jinping.

På konferencen fredag fremsatte han diplomatiske kommentarer til kritik fra navnlig USA og store EU-lande.

I USA er silkevejsprogrammet blevet kendt som Kinas "forfængeligheds-projekt".

Kritikerne siger, at Kina lokker lande med i projekterne ved at tilbyde stærkt tiltrængt infrastruktur, men at det overvejende vil gavne kinesiske selskaber og skade andres landes økonomier med gældsbyrder og miljøproblemer.

Desuden er der bekymring for manglende åbenhed om alle de aftaler, som kineserne håber at indgå.

- Alting bør gennemføres på en gennemskuelig måde, sagde Xi i sin tale til 37 af verdens ledere på det særlige forum, der afsluttes lørdag.

Han understregede samtidig, at Kina tænker i "miljøvenlige, grønne løsninger".

Ruslands præsident, Vladimir Putin, som deltager i konferencen, siger, at det store kinesiske initiativ "passer perfekt med vore planer".

Den russiske leder fremhæver, at samarbejdet i "Den Eurasiatiske Union" i Centralasien går godt i spænd med visionerne i det kinesiske initiativ.

Udtalelserne fra Putin mindsker bekymringen for, at projektet kan føre til spændinger mellem Kina og Rusland i Asien som følge af kinesernes dynamiske ekspansion.

Frihandelssamarbejdet i "Den Eurasiatiske Union" omfatter de tidligere sovjetrepublikker Rusland, Armenien, Hviderusland, Kasakhstan og Kirgistan.

Putin mødtes fredag bilateralt med den kinesiske leder, efter at han torsdag havde et møde i Vladivostok med Nordkoreas Kim Jong-un.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, er i Beijing, og hans land er det første G7-medlem, som er gået ind i "Bælt og Vej Initiativet". Tyskland og Frankrig er mere skeptiske og har kun sendt ministre til konferencen i Beijing.