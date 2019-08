Demonstranterne i Hongkong skal ikke tro, at Kinas tilbageholdende er det samme som svaghed.

Det siger det særlige regeringskontor i Beijing, der har ansvar for Hongkong.

De voldelige kriminelle "presser byen mod afgrunden", hedder det.

- Jeg ønsker at advare alle de kriminelle: Fejlbedøm aldrig situationen ved at antage, at vores tilbageholdenhed skyldes svaghed, siger en embedsmand fra Hongkong og Macau-kontoret i Beijing.

Det er en lille gruppe af kriminelle, der står bag protesterne, lyder det videre. Blandt dem er også "borgere med varme hjerter, der er vildført og tvunget" til at deltage i demonstrationerne.

- Vi vil gøre det meget klart for den lille gruppe af skruppelløse og voldelige kriminelle og de beskidte kræfter bag dem: De som leger med ilden, vil blive fortæret af den, lyder det.

I et dokument, som er udleveret på pressebriefingen i Beijing, henvises der til, at kræfter, der er fjendtlige over for Kina, står bag uroen i Hongkong.

Protesterne har nu stået på i flere måneder. Anledningen var et lovforslag i Hongkong, der ville gøre det muligt at udlevere borgere til retsforfølgelse i Kina.

Hongkongs leder, Carrie Lam, lovede senere at suspendere loven. Men demonstranterne kræver, at lovforslaget skal forsvinde helt. Demonstranterne betegner Lam som et lydigt redskab for Kinas regering og kræver hende fjernet.

Advarslen fra Beijing tirsdag har ikke gjort indtryk på demonstranterne i Hongkong.

På et tv-dækket pressemøde i Hongkong siger tre repræsentanter for demonstranterne, at Carrie Lam skal "give magten tilbage til folket" og i stedet forholde sig til borgernes krav.

Demonstrationerne er nu næsten en daglig foreteelse, og mange hundrede mennesker er anholdt af politiet.

- Under operationen i går (mandag, red.) anholdt politiet 148 mennesker. 95 var mænd og 53 kvinder. De var i alderen fra 13 til 63 år, oplyser en talsmand for politiet ifølge AFP.