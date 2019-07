Kina: USA's støtte til Taiwan er den største trussel mod fred

Kinas forsvarsministerium beskylder i hvidbog USA for at underminere den globale stabilitet og fred.

Det kinesiske forsvarsministerium langer ud efter USA i en hvidbog, som er offentliggjort natten til onsdag dansk tid.

Kina mener, at USA underminerer den globale stabilitet ved at udvide sit salg af våben til Taiwan, fremgår det.

Ministeriet understreger, at konflikten omkring Taiwan er blevet mere akut og anses som den største trussel mod fred og stabilitet i Taiwan-strædet.

Kina vil ikke "fraskrive sig brugen af magt" i sine bestræbelser på at genforene Taiwan med Kina, lyder det videre.

Det amerikanske udenrigsministerium godkendte i forrige uge et våbensalg for milliarder af dollar til Taiwan.

Det blev ikke taget godt imod i Kina, der allerede forud for godkendelsen havde udtrykt "dyb bekymring" over muligheden for, at salget ville blive godkendt.

I sidste uge truede det kinesiske udenrigsministerium med at indføre sanktioner mod USA.

Her lød det, at Kinas regering og kinesiske virksomheder ville bryde alle handelsforbindelser med de amerikanske virksomheder, som sælger våben til Taiwan.

Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins, men Taiwan har de facto været uafhængigt, siden den nationalistiske hær måtte flygte fra kommunisterne. De fordrevne slog sig ned i Taiwan i 1949.

Kina har lagt et øget diplomatisk, økonomisk og militært pres på Taiwan.

Kina har flere gange sendt militære fly og skibe ind på Taiwans territorie i de senere år og arbejdet på at isolere landet internationalt.

Et stigende antal lande har som følge af det kinesiske pres afskåret de diplomatiske forbindelser til Taiwan til fordel for Kina.

USA har heller ingen diplomatiske forbindelser med Taiwan, men er den største eksportør af våben til landet og Taiwans mest magtfulde internationale støtte.

Kina har flere gange beskrevet Taiwan som det mest betændte anliggende i forholdet mellem USA og Kina.

Forholdet mellem de to økonomiske stormagter er dog også anspændt på grund af en igangværende handelsstrid mellem dem.