Kim Jong-un ønsker flere fredssnakke med Sydkorea i 2019

Nordkoreas leder vil næste år mødes med Sydkorea for at arbejde mod "fred og fremgang".

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ønsker at Nordkorea og Sydkorea i 2019 fortsætter de fredssnakke, der i år har været mellem de to naboer.

Det skriver han i et brev til den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in.

I brevet beklager Kim Jong-un samtidig, at han ikke har haft mulighed for at besøge Sydkorea i december. Ved et møde i Nordkorea i september blev der ellers lagt op til et koreansk møde inden udgangen af 2018.

Moon Jae-in har i et tweet takket for brevet.

Han siger samtidig, at Kim Jong-un har udtrykt stor vilje til at leve op til de løfter, han har givet i løbet af året. Både under koreanske topmøder og under et opsigtsvækkende møde med USA's præsident, Donald Trump i juni.

- Der er stadig mange udfordringer. Men vores hjerter er mere åbne, hvis vi gør en stor indsats. Vi har ikke ændret mening om at byde Kim Jong-un velkommen (til Sydkorea, red.), skriver Moon Jae-in.

I sit tweet lægger han også et billede op af brevet fra Nordkoreas leder.

Brevet er rubinrødt og indledes således:

- Kære højt ærede præsident Moon Jae-in. Vores møde i Pyongyang føles som i går, men det er omkring 100 dage siden, og vi er nu tæt på afslutningen på et uforglemmeligt 2018.

Nord- og Sydkorea har holdt tre topmøder i løbet af 2018.

Her har de i stigende grad nærmet sig hinanden og lovet at genoptage de to landes økonomiske samarbejde, når det er muligt.

- Leder Kim siger, at ved at mødes tre gange på et enkelt år og ved at indføre modige tiltag for at løse en langvarig konflikt blev militære spændinger og frygt for krig fjernet, siger en talsmand for Moon Jae-in.

- Leder Kim siger også, at han ønsker at mødes ofte med præsident Moon i 2019 for at komme videre i samtalerne om fred og fremgang og for at diskutere atomafrustningen på Den Koreanske Halvø, lyder det.

Sydkoreas præsidentkontor afslører ikke, hvornår det modtog brevet.

Det vides heller ikke, om der står noget i brevet om et muligt nyt topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump.