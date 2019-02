Kim Jong-un-møde afleder hjemlige problemer for Trump

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, mødes onsdag i den vietnamesiske hovedstad, Hanoi.

Det er anden gang, at de to statsledere mødes. Og fra Trumps synspunkt kan mødet bruges til at aflede opmærksomheden fra hans problemer i hjemlandet.

Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Det første møde, som Trump holdt med Kim, havde den fine effekt, at det afledte opmærksomheden fra nogle af hans hjemlige problemer. Og nu her tilsvarende:

- På et tidspunkt, hvor han er i kamp med Kongressen om finansiering af sin mur, har en Mueller-undersøgelse hængende over hovedet, tager han til Vietnam og holder et møde med Kim.

- Det kan der være diplomatiske grunde til, men det har jeg svært ved at se. Men jeg kan godt se de indenrigspolitiske grunde, siger professoren.

Og Kim Jong-un vil også have klare fordele af topmødet, tilføjer Mikkel Vedby Rasmussen.

- Kim vil gerne mødes med den store mand. Den nordkoreanske leder er nu i den situation, at han mødes mere med Trump, end Lars Løkke Rasmussen gør.

- Det er en måde at demonstrere, at han er en vigtig mand, og han kan fortælle sin befolkning, at selv om de sulter, så er Nordkorea en stormagt, som selv USA må tage notits af, siger professoren.

Kim Jong-un ankom tirsdag til Vietnam. Her blev han budt velkommen af skolebørn med nordkoreanske flag og soldater i hvide uniformer. Den amerikanske præsident ankommer først tirsdag aften.

Det er anden gang, at de to ledere mødes. I juni sidste år mødtes Kim og Trump i Singapore.

Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen kom der ikke meget ud af det møde, og man skal heller ikke forvente afgørende resultater fra det nye møde i Hanoi.

- Nordkorea har stadig i et eller andet omfang et atomprogram, og det vil Nordkorea formentlig stadig have efter mødet i Vietnam, siger professoren.

Forud for topmødet i Hanoi har Trump dog igen en økonomisk gulerod med til Nordkorea, hvis landet opgiver sit atomprogram.

- Med en komplet atomnedrustning vil Nordkorea hurtigt blive et økonomisk kraftværk, skriver Trump på Twitter.

- Uden (atomnedrustning, red.) vil det blot blive mere af det samme.

- Formand Kim vil træffe en klog beslutning, tilføjer Trump.