Kilder: USA trækker op mod 7000 soldater ud af Afghanistan

USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at trække "en væsentlig del" af de amerikanske tropper ud af Afghanistan.

Det oplyser en anonym embedsmand til nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

- Beslutningen er truffet. Der er tale om en væsentlig tilbagetrækning, oplyser embedsmanden.

Meddelelsen kommer, få timer efter at to anonyme embedsmænd over for nyhedsbureauet Reuters kunne berette om de samme planer.

Det oplyses ikke, hvor mange "en væsentlig del" dækker over, eller hvornår tilbagetrækningen skal ske. Men en anonym kilde i forsvarsministeriet siger til CNN, at der er tale om cirka 7000 soldater.

Det samme rapporterer avisen Wall Street Journal.

USA invaderede Afghanistan i kølvandet på angrebene i USA 11. september 2001. Op mod 40.000 civile og flere tusinde soldater er blevet dræbt i løbet af den 17 år lange krig, der er den længste i USA's historie.

Det vurderer en rapport fra Watson Institute for International and Public Affairs på Brown University, der blev offentliggjort i november.

Cirka 14.000 tropper er fortsat udstationeret i landet. De hjælper den afghanske regering med at bekæmpe den militante gruppe Taliban.

Ifølge CNN har militæret fået besked på at begynde at planlægge tilbagetrækningen, der kan tage månedsvis.

Natten til torsdag dansk tid erklærede Donald Trump, at Islamisk Stat var besejret i Syrien og slog fast, at amerikanske styrker skal hjem.

- Vi har vundet over IS. Vi har slået dem, og vi har slået dem godt og grundigt. Vi har taget landet tilbage, siger Trump i en video lagt på det sociale medie Twitter.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med en embedsmand, der fortæller, at målet er at have de 2000 amerikanske soldater ude af Syrien inden for 60 til 100 dage. En anden mener, at det kan ske endnu hurtigere.