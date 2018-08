Kilde: Terrormistænkt i London stammer fra Sudan

Den mand, som kørte en bil ind i afspærring ved parlamentet i London og kom tæt på cyklister og gående, er af sudansk oprindelse.

Hans navn er Salih Khater, og han er britisk statsborger. Motivet for hans handling er endnu ikke kendt, siger en europæisk sikkerhedskilde.

Han blev anholdt tirsdag, umiddelbart efter han havde påkørt bommen ved parlamentet.

Inden da havde han passeret pladsen foran parlamentet i fuld fart, hvor gående og cyklister kom i fare. To måtte efterfølgende indlægges med skader.

- Det bliver stadig behandlet som en sag om terrorisme, men motivet er indtil videre ukendt, siger kilden.

Den anholdte er 29 år gammel, og onsdag er politiet i gang med at undersøge tre adresser i det centrale England.

Ifølge kilden kommer Khater fra Birmingham. Han er ikke tidligere kendt af politiet og efterretningstjenesten.

Chefen for den britiske antiterrorenhed sagde tirsdag, at hændelsen ved parlamentet var "en overlagt handling" ved en ikonisk bygning. Derfor bliver det efterforsket som en terrorhandling.

Den anholdte forholdt sig roligt, da han umiddelbart efter at være braget ind i afspærringen ved parlamentet blev trukket ud af bilen, en sølvfarvet Ford Fiesta, af betjente.

Politiet oplyste tirsdag, at man havde ransaget på to adresser i Birmingham og en i Nottingham for at kunne forstå "de fulde omstændigheder og motivet bag denne hændelse".

Det forlød også tirsdag, at den anholdte ikke ville samarbejde.

Påkørslen tirsdag og den hurtige reaktion fra politiet viste, at terrorberedskabet ved parlamentet fungerer.

22. marts sidste år kørte den 52-årig britisk statsborger Khalid Masood ind i fodgængere på Westminster Bridge, og her mistede fem livet.

Han fortsatte mod parlamentet og kørte ind i en afspærring. Her lykkedes det ham at dræbte en betjent med knivstik, inden han blev skudt og dræbt af politiet.