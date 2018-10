Kavanaughs studiekammerat så ham ofte døddrukken

Bofælle fra College: Brett Kavanaugh løj uden tøven og uden forbehold over for Senatet.

James Roche, som delte værelse med den højesteretsnominerede dommer Brett Kavanaugh, beskylder sin gamle studenterkammerat for at lyve under ed for Senatet.

Han siger, at Kavanaugh både løj om sine drikkevaner og om betydningen af en række afsnit i sine dagbøger.

- Brett Kavanaugh løj uden skrupler - uden tøven og forbehold, skriver Roche i et angreb på dommerens personlighed og moralske habitus.

Han siger til CNN, at de løgne, som Kavanaugh har fremsat, skaber tvivl om hans udsagn, når han nægter at have begået de seksuelle overgreb, som han beskyldes for.

Kavanaugh sagde i sit vidneudsagn i Senatets retsudvalg i sidste uge, at han aldrig havde drukket sig så fuld, at han havde et blackout om, hvad han havde foretaget sig.

Roche siger, at han tror på sin Deborah Ramirez, som beskylder Kavanaugh for at have blottet sig for hende ved en fest på et college.

- Det er helt udelukket, at hun skulle have opdigtet den historie, siger Roche til CNN.

Han tilføjer, at han selv har set Kavanaugh plakatfuld eller "blackout-fuld", og at han har overværet, hvordan han efter druk har haft svært ved at huske, hvad han havde foretaget sig.

- Han kom hjem og var usammenhængende og havde svært ved at stå på benene. Sommetider sang han eller kastede op.

- Og den efterfølgende morgen ville han have svært ved at komme ud af sengen, siger Roche, der oplyser, at han ikke selv er blevet kontaktet af FBI, som torsdag fremlægger en undersøgelsesrapport om Kavanaughs fortid.

Senatets medlemmer ventes at modtage FBI-rapporten inden for få timer. Rapportens indhold bliver ikke offentliggjort.

Tre republikanske senatorer har ikke tilkendegivet, hvordan de vil stemme, når det fulde senat i USA i weekenden ventes at stemme om Kavanaugh.

Hvis de ikke støtter den amerikanske præsidents, Donald Trump, kandidat til den politisk betydningsfulde post, vil det kunne ændre USA.

Under høringen i Senatet i sidste uge hævdede psykologiprofessor Christine Blasey Ford, at Kavanaugh forgreb sig på hende under en high school-fest i Maryland i begyndelsen af 1980'erne. På det tidspunkt var hun 15 år, og han var 17.