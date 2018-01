Katamaran med 50 passagerer er forsvundet i Stillehavet

En større eftersøgning i det centrale stillehav er blevet iværksat lørdag, efter at en færge med 50 passagerer har været forsvundet i mere end en uge.

Den 17,5 meter lange trækatamaran forlod øen Nonouti i det lille ørige Kiribati 18. januar med kurs mod øen Betio. Den 260 kilometer lange rejse forventedes at tage to dage, men færgen er fortsat ikke nået frem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Embedsmænd fra New Zealand oplyser, at de er blevet tilkaldt for at hjælpe fijianske myndigheder med eftersøgningen.

- Vi kan forstå, at skibets propelleraksel blev repareret lige inden afgang, siger John Ashby, leder af eftersøgningen fra New Zealand.

- Det kan have været medvirkende til, at der er opstået problemer med at navigere, tilføjer han.

Færgen, der har navnet "MV Butiraoi", blev meldt savnet sent fredag aften.

Et fly fra flyvevåbnet i New Zealand er lørdag blevet sendt afsted for at tjekke færgens planlagte rute fra luften.

Flyet forlod Auckland klokken seks lørdag morgen lokal tid og ventes at være fremme i Kiribati ved middagstid.

- Vi er altid parat til at hjælpe, siger Darryn Webb fra flyvevåbnet i New Zealand til NZ Herald.

Lokale myndigheder oplyser ifølge avisen, at "MV Butiraoi" er udstyret med en højfrekvens-radio. Dog er det uklart, hvor meget brændstof og vand, der er om bord.

Kiribati, der består af 33 øer og har 110.000 indbyggere, ligger knap 3500 kilometer nordøst for Fiji.