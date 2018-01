Kaptajner på flådeskibe bliver stillet for krigsret i USA

De øverstkommanderende på to skibe kan blive sigtet for uagtsomt manddrab, efter 17 blev dræbt i kollisioner.

De øverstbefalende officerer på to amerikanske destroyere, som i 2017 var involveret i kollisioner med andre fartøjer ud for Japan og Singapore, vil blive stillet for en militær domstol.

Det oplyser USA's flåde i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de mulige sigtelser mod officererne er uagtsomt manddrab, fremgår det af meddelelsen.

Som konsekvens af de alvorlige hændelser, der fandt sted i juni ud for Japan og i august ved farvandet nær Singapore, blev viceadmiral Joseph Aucoin fritaget for tjeneste i efteråret 2017.

Samtidig satte den amerikanske stillehavsflåde en række planlagte operationer på pause i forbindelse med en omfattende granskning af episoderne.

I juni 2017 kolliderede destroyeren "USS Fitzgerald" med et filippinsk containerskib. Sammenstødet skete i nattetimerne sydvest for byen Yokosuka i Japan. Syv besætningsmedlemmer på flådeskibet omkom.

Den øverstkommanderende samt tre andre officerer kan blive sigtet for uagtsomt manddrab, pligtforsømmelse samt for at bringe et andet fartøj i fare.

Cirka to måneder senere omkom ti amerikanske søfolk, da destroyeren "USS John S. McCain" kolliderede med et handelsskib ud for Singapores kyst.

Den øverstbefalende står ligeledes over for mulige sigtelser for uagtsomt manddrab, pligtforsømmelse samt for at bringe et andet fartøj i fare.

Ifølge CNN konkluderede en havarikommission, at de to dødelige ulykker kunne havet været undgået.

Ud over de to hændelser var andre fartøjer samt et fly fra USA's 7. flåde, der med base i Japan dækker de østasiatiske farvande, involveret i uheldige episoder sidste år.

I november styrtede et af flådens transportfly ned i Det Filippinske Hav. Tre af de 11 personer om bord er aldrig blevet fundet. De otte øvrige overlevede styrtet.

Få dage forinden skete der kun materiel skade, da en japansk slæbebåd og en amerikansk destroyer ramte hinanden.

I maj var der en tilsvarende hændelse mellem en sydkoreansk fiskerbåd og et amerikansk krigsskib.

Desuden stødte en krydser fra den 7. flåde i slutningen af januar på grund, da den var ved at kaste anker i bugten ved Tokyo. Ingen personer kom til skade, men et større olieudslip skabte bekymring for havmiljøet, har CNN berettet.