Justitsministerium afviser at udlevere fuld Mueller-rapport

Det amerikanske justitsministerium afviser en stævning fra retsudvalget i Repræsentanternes Hus og kalder den "forhastet og unødvendig".

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse natten til lørdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demokraterne i USA er ikke tilfredse med, at de kun har fået lov til at se en redigeret version af den længe ventede rapport fra Robert Mueller.

Derfor har formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, fredag stævnet justitsministeriet for at få den fulde rapport udleveret senest 1. maj.

Kerri Kupec, der er talsmand for ministeriet, afviser stævningen blankt.

- Nadlers stævning er forhastet og unødvendig. Ministeriet vil fortsætte arbejdet med Kongressen og imødekomme dets legitime forespørgsler i tråd med loven og den udøvende gren af regeringens anerkendte interesser, siger hun i meddelelsen.