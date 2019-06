Justitsminister benægter komplot mod ekspræsident Lula

Brasiliens justitsminister, Sergio Moro, benægter at have samarbejdet med anklagemyndigheden i en korruptionssag mod tidligere præsident Luiz Inacio da Silva, der også kendes som bare "Lula".

Under en høring i Senatets retsudvalg onsdag hævder justitsminister Sergio Moro således, at en kriminel organisation står bag en lækage af hans private sms'er som dommer.

Det er blandt andet disse beskeder, der har rejst tvivl om det bevismateriale, der fældede ekspræsident Lula for korruption.

Det var det amerikanske medie The Intercept, der for godt to uger siden kunne fremvise skriftlige korrespondancer mellem daværende dommer Sergio Moro og efterforskere i en korruptionssag mod Lula.

Ifølge mediet skulle dommeren og efterforskerne have samarbejdet om at forhindre Lulas kandidatur ved det brasilianske præsidentvalg i 2018.

Lulas dom og efterfølgende fængsling betød, at han ikke kunne stille op. Mange meningsmålinger viste forud for valget, at han ville have haft gode muligheder for at blive genvalgt til en tredje periode som præsident.

Vinderen af præsidentvalget blev i stedet den højrenationalistiske kandidat Jair Bolsonaro, der efterfølgende udpegede Sergio Moro til justitsminister.

Under onsdagens høring sætter Sergio Moro spørgsmålstegn ved ægtheden af de sms'er, som ifølge The Intercept er blevet skrevet af ham.

Samtidig siger han, at drøftelser mellem parterne i en retssag er almindeligt, og at det ikke beviser nogen form for indblanding i udfaldet af sagen.

I korruptionssagen, der har fået navnet Bilvask-sagen, blev Lula fundet skyldig i korruption og hvidvask og fik en fængselsdom på ti år.

Afsløringerne fra The Intercept har ført til krav om Sergio Moros afgang som justitsminister og endda en mulig politiefterforskning.

Lula var præsident i Brasilien fra 2003 til 2011.