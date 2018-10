Juncker tror på en brexitaftale i november

EU-præsident Donald Tusk mener, at det er muligt at få en brexitaftale på plads i slutningen af 2018.

Chancen for en brexitaftale mellem Storbritannien og EU er blevet større i de seneste døgn, siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

I udtalelser til Østrigs presse siger Juncker, at han ikke er sikker på, at en aftale kan nå at komme i stand i oktober, men at det kan ske i november.

Men der er stadig ingen aftale om visse emner. Heller ikke om fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland.

EU-præsident Donald Tusk siger samtidig, at det er muligt at få en aftale på plads i slutningen af 2018.

I udtalelser, der blev fremsat lørdag i korridorerne ved en konference i Krakow i Polen, siger Tusk:

- Vi vil forsøge at få en aftale i stand i oktober. Og jeg tror, at der er en chance for, at vi vil have en aftale sidst på året.

Udmeldingerne fra Juncker og Tusk kommer mindre end to uger før et afgørende topmøde i Bruxelles.

Et topmøde, som EU på forhånd har kaldt "sandhedens øjeblik" for brexitforhandlingerne.

De nye optimistiske toner kommer to dage, efter at Tusk i skarpe toner advarede briterne om, at tiden er ved at løbe ud.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, er inviteret til at tale til de 27 EU-ledere den 17. oktober ved en middag i forbindelse med det kommende topmøde.

Her har hun igen en mulighed for at overbevise de andre ledere om, at det kan lykkes at få en aftale i stand.

Diplomater har lagt op til, at de politiske ledere kan forhandle natten igennem for at finde frem til hovedlinjerne for en aftale, inden topmødet efter planen slutter den 18. oktober.

På det seneste EU-topmøde i Salzburg i Østrig præsenterede May en plan, som hendes ministre havde godkendt på premierministerens officielle landsted Chequers.

Men Donald Tusk forkastede på det topmøde den såkaldte Chequers-plan som ubrugelig.