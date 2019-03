Oppositionsleder Juan Guaidó forsøger endnu engang at få nødhjælp frem til Venezuelas trængte befolkning.

Venezuelas oppositionsleder og selvudråbte præsident, Juan Guaidó, vil mandag anmode landets lovgivende forsamling om at erklære "undtagelsestilstand".

Det oplyser han søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at et omfattende strømnedbrud i landet i weekenden kostede 15 nyrepatienter livet.

Alle 15 patienter led af en fremskreden nyresygdom og døde, fordi strømnedbruddet gjorde det umuligt for dem at komme i den nødvendige dialyse. Det oplyste Codevida, en rettighedsorganisation for sundhed, lørdag.

Ved at erklære undtagelsestilstand vil Guaidó forsøge at få leveret den internationale nødhjælp, der står klar ved grænserne.

- Vi er nødt til at handle på denne katastrofe øjeblikkeligt. Vi kan ikke vende det blinde øje til, udtaler Juan Guaidó.

Den hårdt prøvede befolkning i det sydamerikanske land mangler fornødenheder som mad og medicin, og økonomien i landet er i frit fald. Omkring 2,3 millioner venezuelanere er flygtet fra landet siden 2015.

Strømnedbruddet kommer, på et tidspunkt hvor Venezuela befinder sig i en dyb politisk krise. USA og omkring 50 andre lande har fordømt præsident Nicolas Maduro. De støtter i stedet oppositionslederen Juan Guaidó.