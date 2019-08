Johnson taber walisisk kreds og efterlades med minimalt flertal

Boris Johnson har lidt sit første store nederlag som britisk premierminister.

Således har hans konservative kandidat ved et suppleringsvalg torsdag i valgkredsen Brecon og Radnorshire i Wales tabt til en pro-EU-rival.

Det viser det endelige resultat, der ligger klar tidligt fredag morgen, skriver det britiske nyhedsbureau PA.

Jane Dodds fra Liberaldemokraterne har vundet med 13.826 stemmer over Det Konservative Partis Chris Davies, der har fået 12.401 stemmer.

Suppleringsvalget blev udløst, da det konservative parlamentsmedlem Chris Davies blev erklæret uværdig efter en dom for fusk med udgiftsbilag i marts.

Selv om 19 procent af vælgerne krævede, at Davies trådte tilbage, tog Det Konservative Parti ham til nåde og besluttede, at han på trods af bilagssagen skulle forsøge at genvinde sædet i Brecon og Radnorshire.

Sejren til 55-årige Jane Dodds og Liberaldemokraterne betyder, at Det Konservative Parti og dets nordirske støtteparti Democratic Unionist Party (DUP) nu kun har et flertal på én plads i det britiske parlament.

Således sidder de konservative og DUP på i alt 320 pladser mod oppositionens 319 pladser.

PA skriver, at nederlaget til Det Konservative Parti "kan ses som en tidlig sejr for "Remain"-alliancen", altså fortalerne for at lade Storbritannien blive i EU.

- Det konservative tab vil gøre det endnu sværere for premierministeren at styre brexit gennem parlamentet og vil måske også øge sandsynligheden for et lynvalg, skriver det britiske nyhedsbureau.

Boris Johnson har gentagne gange - senest under et besøg i Nordirland onsdag - understreget, at briterne forlader EU senest 31. oktober - med eller uden en skilsmisseaftale.