Japansk milliardær udvælges til første månerejse siden 1972

SpaceX, rumselskabet der ledes af bilvirksomheden Teslas stifter, Elon Musk, har udpeget den privatperson, som skal være med på en første rejse rundt om Månen.

Det bliver den japanske mangemilliardær og stifter af modevirksomheden Zozo, Yasaku Maezawa. Opsendelsen skal ifølge planen finde sted i 2023.

Sidst et rumfartøj var omkring Månen var i 1972.

42-årige Maezewa er en tidligere trommespiller i et punkband. Med opsendelsen vil den kommercielle rumfart træde ind i en ny æra.

- Han er en meget modig person ved at gøre det, siger Musk.

Maezawa siger, at han vil invitere seks til otte kunstnere med sig på turen.

- Jeg ønsker ikke at have en så fantastisk oplevelse helt alene, siger han.

Det er en ny udgave af Spacex' foreløbig vellykkede Falcon-raket, der skal gøre det muligt at sende passagerer til Månen og Mars, forklarer Musk.

Han har tidligere sagt, at han ville gå efter at have raketten klar i 2022 til en ubemandet flyvning til Mars og en tilsvarende bemandet flyvning i 2024. Men det er allerede kendt, at den tidsplan ikke kan holde.

Det afsløres ikke, hvor meget Maezawa betaler for sin rumrejse.

Andre der har skrevet sig på listen over en rumrejse med SpaceX, er skuespilleren Leonardo DiCaprio og popsangeren Justin Bieber.

Det russiske rumprogram har tidligere mod betaling taget privatpersoner med på rejse til Den Internationale Rumstation.

Den sidste rejse omkring Månen skete i forbindelse med afslutningen af det amerikanske Apollo-program.

Det var det program, som i 1969 for første gang gjorde det muligt for et menneske at træde ud på Månen.